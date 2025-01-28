Kasımpaşa'dan flaş Hakan Keleş kararı: Hatayspor'u mağlup etmişti...

Süper Lig'in 21. haftasında kendi sahasında ağırladığı Hatayspor'u 5-4 mağlup eden Kasımpaşa'da teknik direktör Hakan Keleş ile yollar ayrıldı.

Kasımpaşa'dan flaş Hakan Keleş kararı: Hatayspor'u mağlup etmişti...
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.01.2025 - 09:21

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da teknik direktör Hakan Keleş ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı açıklandı.

HATAYSPOR'U MAĞLUP ETMİŞTİ

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Hakan Keleş ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Hakan Keleş ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. 

Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 5-4 yenen Kasımpaşa, ligde 25 puan ve averajla 12. sırada yer alıyor.


Etiketler: #Hakan Keleş #kasımpaşa #hatayspor

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