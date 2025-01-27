Süper Lig'de müthiş mücadele: 9 gollü maçta kazanan Kasımpaşa!

Yayınlanma: 27.01.2025 - 22:48

Güncelleme: 27.01.2025 - 22:48

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa, Atakaş Hatayspor'u konuk etti.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda gol düellosuna sahne olan maçı, Kasımpaşa 5-4 kazandı.

HATAYSPOR 10 KİŞİ KALDI

8. dakikada Francisco Calvo'nun kırmızı kart görmesiyle birlikte 10 kişi kalan Hatayspor'un gollerini 15. dakikada Bilal Boutobba, 20. dakikada Cemali Sertel, 45+11'de penaltıdan ve 58. dakikada Vincent Aboubakar kaydetti.

Karşılıklı gollerin atıldığı mücadelede Kasımpaşa'nın golleri ise 30. dakikada Haris Hajradinovic, 39. dakikada kendi kalesine Guy Kilama, 53. dakikada Aytaç Kara, 69. dakikada Mamadou Fall ve 76. dakikada Claudio Winck'ten geldi.

4 MAÇLIK HASRETİ SONA ERDİ

Süper Lig'de 4 maç sonra kazanan Kasımpaşa, 25 puana yükselerek 12. sıraya yerleşti. Ligde bu sezon sadece 1 kez kazanan ve galibiyet hasreti 9 maça çıkan Hatayspor ise 10 puanda kaldı ve 18. sırada konumlandı.

Ligin bir sonraki haftasında Kasımpaşa, Adana Demirspor'a konuk olacak. Hatayspor ise Antalyaspor'u konuk edecek.