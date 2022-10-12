Hatayspor'dan transfer yasağı açıklaması!
Süper Lig ekibi Hatayspor, FIFA tarafından kulübe 3 dönem transfer yasağı getirildiğine dair çıkan haberleri yalanladı.
Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, kulübe "Transfer yasağı" geldiği yönünde çıkan haberlere ilişkin açıklamada bulundu.
Kulüpten yapılan açıklamada, transfer yasağı haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Hatayspor'un açıklaması şu şekilde:
"Gündeme gelen "Transfer Yasağı" haberleri hakkında... Yasal süreci devam eden, eski bir futbolcumuzun davası ile ilgili, FIFA tarafından kulübümüze gönderilen ödeme bilgisi yazısına istinaden gerekli ödeme yasal süre içinde yapılmıştır. Basında yer alan "Transfer yasağı" haberleri gerçeği yansıtmamaktadır"
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