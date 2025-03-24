Hatayspor'dan yabancı hakem açıklaması!
Süper Lig ekibi Hatayspor'un teknik direktörü Murat Şahin, Türk futbolunda yaşanan yabancı hakem tartışması hakkında görüşlerini aktardı.
Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin, Türk futbolunda yabancı hakem tartışmalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
"TÜRK İNSANINA GÜVENMEK ZORUNDAYIZ"
Şahin, Türk hakemlerine güvenilmesi gerektiğini vurgulayarak, kalıcı çözümün yabancı hakemlerle sağlanamayacağını ifade etti.
Murat Şahin, yaptığı açıklamada, "Biz Türkiye'de yaşıyorsak Türk insanına güvenmek zorundayız. Kalıcı çözümü yabancı hakemler ile sağlayamayız" ifadelerini kullandı.
Etiketler: #Murat Şahin #hatayspor #Yabancı hakem
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