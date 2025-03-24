Hatayspor'dan yabancı hakem açıklaması!

Yayınlanma: 24.03.2025 - 22:12

Güncelleme: 24.03.2025 - 22:12

Hatayspor Teknik Direktörü Murat Şahin, Türk futbolunda yabancı hakem tartışmalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"TÜRK İNSANINA GÜVENMEK ZORUNDAYIZ"

Şahin, Türk hakemlerine güvenilmesi gerektiğini vurgulayarak, kalıcı çözümün yabancı hakemlerle sağlanamayacağını ifade etti.

Murat Şahin, yaptığı açıklamada, "Biz Türkiye'de yaşıyorsak Türk insanına güvenmek zorundayız. Kalıcı çözümü yabancı hakemler ile sağlayamayız" ifadelerini kullandı.