Hataysporlu Christian Atsu kimdir? Christian Atsu enkaz altından kurtarıldı mı?

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 10:16

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 10:19

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7'lik deprem sonrası yıkılan binaların enkazında kalan insanların çıkarılmasına devam ediliyor. Depremden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da da büyük hasar meydana geldi.

Dün meydana gelen deprem sonrası Hatayspor'un Ganalı futbolcusu Christian Atsu da enkaz altında kaldı.

HATAYSPORLU CHRİSTİAN ATSU KİMDİR?

Christian Atsu 10 Ocak 1992'de Gana'da doğdu. Atsu, kulüple futbol formasyonunu bitirdikten sonra 17 yaşında Porto'ya geçti. 14 Mayıs 2011 tarihinde as takım teknik direktörü André Villas-Boas tarafından Primeira Liga'da karşılaştıkları Marítimo maçında kadroya alındı. 2011-12 sezonu için aynı ligde mücadele eden Rio Ave'ye kiralandı. 2012-13 sezonunda Porto'ya dönen futbolcu dokuz lig maçında ilk 11'de başladı. 2013-14 sezonunun sonuna kadar Hollanda kulübü SBV Vitesse'e kiralandı. 13 Ağustos 2014 tarihinde Atsu, 2014-15 sezonunun sonuna kadar diğer Premier League kulübü Everton'a kiralandı. 29 Mayıs 2015 tarihinde Atsu, Premier League'e yeni yükselen Bournemouth'a kiralandı. 2016 yılında e Málaga'ya kiralandı. Mayıs 2017'de Atsu, 6,2 milyon £ bonservis bedeli karşılığında Newcastle ile dört yıllık sözleşme imzaladı. 2023 yılında Hatayspor'a transfer oldu.

CHRİSTİAN ATSU KURTARILDI MI?

Dün meydana gelen deprem sonrası Hatayspor'un Ganalı futbolcusu Christian Atsu'ya ulaşılamıyordu.

Sabah saatlerinde Radyo Gol'e konuşan Hatayspor Basın ve Dış İlişkiler Sözcüsü Mustafa Özat, "Christian Atsu yaralı olarak çıkarıldı. Sportif direktörümüz Taner Savut, maalesef hala enkaz altında. Hatay çok etkilendi. En tehlikeli saatlerin sonuna doğru geliyoruz" dedi.