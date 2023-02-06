Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan kimdir? Ahmet Eyüp Türkaslan enkaz altından kurtarıldı mı?

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 15:26

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 18:00

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ili etkileyen depremde, Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Aslan, eşiyle birlikte enkaz altında kaldı.

YENI MALATYASPOR KALECİSİ AHMET EYÜP TÜRKASLAN KİMDİR?

Ahmet Eyüp Türkaslan, 11 Eylül 1994'te Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde doğdu. Profesyonel kariyerine 2013 yılında Polatlı Bugsaşspor kulübünde başladı. Daha sonra ise Osmanlıspor, Ümraniyespor ve Yeni Malatyaspor kulüplerinde oynadı.

PROFESYONEL KARİYERİ

Polatlı Bugsaşspor - 2013-2018

Osmanlıspor - 2016-2017

Osmanlıspor- 2018-2020

Ümraniyespor - 2020-2021

Yeni Malatyaspor - 2021

ALTYAPI KARİYERİ

Gaziantepspor - 2007-2013

AHMET EYÜP ASLAN ENKAZ ALTINDAN KURTARILDI MI?

Eşi enkaz altından çıkarılan Ahmet Eyüp Aslan'ı kurtarma faatliyetleri devam ediyor. Yeni Malatyaspor Kulübü'nün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kalecimiz Ahmet Eyüp Türkaslan, depremde hasar görerek yıkılan binada bulunmaktadır. Arama ve kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Şu an henüz kendisinden haber alınamamıştır. Dualarınızı eksik etmeyin" ifadeleri kullanıldı. Ahmet Eyüp Aslan'ın yaşamı ve kariyeri merak edildi. İşte ayrıntılar...