Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman kimdir, nereli? Hüseyin Yayman'ın ailesi göçük altından kurtarıldı mı?

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 11:20

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 11:20

AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hatay'da depremin çok şiddetli olduğunu, aile bireylerinin göçük altında kaldığını açıkladı.

HÜSEYİN YAYMAN KİMDİR?

Hüseyin Yayman, 1960 yılında Hatay Kırıkhan'da dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini Hatay'da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde yüksek lisans yaptı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde Türkiyenin İdari Reform Tarihi isimli doktora teziyle kamu yönetimi ve siyaset bilimi doktoru unvanını aldı.

Türk siyasal hayatı alanında akademik kariyer yaptı. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde Öğretim Üyeliği görevinde bulundu. Doktorasını tamamladıktan sonra bir süre ANAR ve SETA'da danışman, araştırmacı, uzman olarak çalıştı. Gazetelerin yorum sayfalarında siyasal analizler yazdı. Hürriyet ve Vatan gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. Çözüm süreci kapsamında başlatılan Akil İnsanlar Heyetinde yer aldı. CNN TÜRK Televizyonunda yorumcu siyaset danışmanlığı görevinde bulundu. TRT, 24 TV, NTV, HABERTÜRK, Ülke TV'de uzun süre yorumculuk yaptı.

25. Dönemde AKP İstanbul Milletvekili seçildi. 64 ve 65. Hükûmetlerde Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı olarak görev aldı. 27. Dönem Hatay Milletvekili olarak seçildi.

HÜSEYİN YAYMAN'IN AİLESİ GÖÇÜK ALTINDAN KURTARILDI MI?



AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman katıldığı canlı yayında "İki abim, eşleri, ablam, eniştem, çocukları enkazın altında." açıklaması yapıldı.









