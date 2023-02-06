Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz kimdir? Taha Duymaz kurtarıldı mı?

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 18:05

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 18:17

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremin ardından enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Son olarak Hatay'da yaşayan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Taha ile beraber ailesinden 4 kişinin daha enkaz altında olduğunu açıkladı.

SOSYAL MEDYA FENOMENİ TAHA DUYMAZ KİMDİR?

Taha Duymaz, 1 Eylül 2003'te, Hatay'ın Yayladağı ilçesinde doğdu. Aşçı olmayı hayal ettiğini söyleyen Taha Duymaz, Youtube'da yayımladığı, evinin mutfağında çektiği yemek yapma videolarıyla binlerce insan tarafından tanındı.

TAHA DUYMAZ KURTARILDI MI?

Duymaz'ın kardeşi, sosyal medya hesabından yaptığı yardım çağrısında "Lütfen yardımcı olun, enkaz altındalar" diyerek adres bilgilerini paylaştı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Semiha Duymaz, şunları yazdı:

"Kardeşim Melek, Taha, Umut, halam ve eniştem enkaz altında. Lütfen yardımcı olun kimse bakmıyor olduğu bölgeye. Hatay Antakya, Betonsan Bedisabuncu Okul karşısı" diyerek, Taha enkaz altında."