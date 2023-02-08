Hatayspor'un eski futbolcusu Munir Mohamedi: 'Orası benim evimdi'
Süper Lig ekibi Hatayspor'dan ayrılan Faslı futbolcu Munir Mohamedi, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden etkilenen kente dair paylaşımda bulundu. Mohamedi, yaptığı paylaşımda, "7 ay önce burası benim evimdi. Orada iki harika yıl yaşadım. Hatay'da bana kollarını açan ve kendilerinden biri gibi davranan insanlarla tanıştım" ifadelerini kullandı.
Sezon başında Atakaş Hatayspor'dan ayrılarak Suudi Arabistan takımlarından Al-Wehda'ya transfer olan Munir, Hatay ile ilgili acısını paylaştı.
Munir Mohamedi'nin açıklaması şu şekilde:
"Bu felaket yüzünden bu kadar çok ailenin çektiği acıları düşünmeden duramıyorum. 7 ay önce burası benim evimdi. Orada iki harika yıl yaşadım. Hatay'da bana kollarını açan ve kendilerinden biri gibi davranan insanlarla tanıştım.
Artık Hatay'da değilim ama Hatay'a ve halkına, Türkiye'ye duyduğum sevgi yüzünden çok acı çekiyorum. Görüntüleri görüyorum, yüreğim yanıyor. İnsanlar her şeylerini kaybetti.
Munir Mohamedi (sağda)
Herkesin iş birliğine ve yardımına ihtiyaçları var. Bu felaket, dünyadaki herkesin başına gelebilir.
Depremden etkilenen insanlara tüm dualarımı gönderiyorum. Sizinleyim."
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