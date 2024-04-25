Heerenveen - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
PSV Eindhoven, Hollanda 1. Futbol Ligi'nin (Eredivisie) 31. haftasında deplasmanda Heerenveen ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.
Hollanda Ligi'nde heyecan sürüyor.
Peter Bosz yönetimindeki PSV Eindhoven, deplasmanda Kees van Wonderen'in ekibi Heerenveen ile karşı karşıya gelecek.
HEERENVEEN - PSV MAÇI SAAT KAÇTA?
Abe Lenstra Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.
HEERENVEEN - PSV MAÇI HANGİ KANALDA?
Hollandalı hakem Danny Desmond Makkelie'nin yöneteceği karşılaşma TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.
PSV Eindhoven, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Vitesse'yi 6-0 mağlup etmişti.
Heerenveen ise Heracles deplasmanından 2-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
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