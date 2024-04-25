Heerenveen - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

PSV Eindhoven, Hollanda 1. Futbol Ligi'nin (Eredivisie) 31. haftasında deplasmanda Heerenveen ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.04.2024 - 14:17
Heerenveen - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

Hollanda Ligi'nde heyecan sürüyor.

Peter Bosz yönetimindeki PSV Eindhoven, deplasmanda Kees van Wonderen'in ekibi Heerenveen ile karşı karşıya gelecek.

HEERENVEEN - PSV MAÇI SAAT KAÇTA?

Abe Lenstra Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.

HEERENVEEN - PSV MAÇI HANGİ KANALDA?

Hollandalı hakem Danny Desmond Makkelie'nin yöneteceği karşılaşma TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.

PSV Eindhoven, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Vitesse'yi 6-0 mağlup etmişti.

Heerenveen ise Heracles deplasmanından 2-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.


psv eindhoven haberleri Heerenveen haberleri hollanda ligi haberleri canlı haberleri Canlı yayın haberleri

İlgili Haberler

Galatasaray'ın gözü Fenerbahçe'nin rekorunda: Adana Demirspor'u yenerse...

Galatasaray'ın gözü Fenerbahçe'nin rekorunda: Adana Demirspor'u yenerse...
5 isimle sözleşme yenilenmişti: Galatasaray'dan Dries Mertens kararı!

5 isimle sözleşme yenilenmişti: Galatasaray'dan Dries Mertens kararı!
Galatasaray Başkanı Hatay'da... Dursun Özbek'ten tüm kulüplere çağrı!

Galatasaray Başkanı Hatay'da... Dursun Özbek'ten tüm kulüplere çağrı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Pastası gündem oldu: Yasemin Sakallıoğlu'ndan açıklama geldi!

Pastası gündem oldu: Yasemin Sakallıoğlu'ndan açıklama geldi!
Zirve bir türlü değişmiyor! En popüler PC oyunları belli oldu

Zirve bir türlü değişmiyor! En popüler PC oyunları belli oldu
Yazarımız Hilmi Türkay, F.Bahçe’nin ve İsmail Kartal’ın durumunu yorumladı: ‘Sonuç yine hüsran’

Yazarımız Hilmi Türkay, F.Bahçe’nin ve İsmail Kartal’ın durumunu yorumladı: ‘Sonuç yine hüsran’
Esenler’de tornavida cinayeti: Motokurye, kavga ettiği sürücüyü öldürdü

Esenler’de tornavida cinayeti: Motokurye, kavga ettiği sürücüyü öldürdü
Azla yetinemeyen 4 burç: Gözleri her zaman yükseklerde...

Azla yetinemeyen 4 burç: Gözleri her zaman yükseklerde...
Meteoroloji açıkladı: 25 Nisan 2024 hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 25 Nisan 2024 hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?
'Bu akşam ölecek' demişti: Ümit Özat'tan Ahmet Çakar'a sert tepki!

'Bu akşam ölecek' demişti: Ümit Özat'tan Ahmet Çakar'a sert tepki!
Milyon liralık kayıp BMW, Apple AirTag ile bulundu!

Milyon liralık kayıp BMW, Apple AirTag ile bulundu!