Heidenheim - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bayer Leverkusen, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 22. haftasında deplasmanda Heidenheim ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17:30'da başlayacak.
Almanya Bundesliga'da 22. hafta heyecanı yaşanıyor.
Xabi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen, deplasmanda Frank Schmidt'in ekibi Heidenheim ile karşı karşıya gelecek.
Göz Atın
HEİDENHEİM - BAYER LEVERKUSEN MAÇI SAAT KAÇTA?
Voith-Arena'da oynanacak mücadele TSİ 17:30'da başlayacak.
HEİDENHEİM - BAYER LEVERKUSEN MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Harm Osmers'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 kanalından naklen yayımlanacak.
Heidenheim, ligde oynadığı son maçta Werder Bremen deplasmanından 2-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.
Bayer Leverkusen ise kendi sahasında ağırladığı Bayern Münih'i 3-0 mağlup etmişti.
En Çok Okunan Haberler
-
- ORC Araştırma son 'Hatay' anketini paylaştı
- İliç Belediye Başkanı'ndan 'maden faciası' açıklaması
- Erkan Baş, belediye başkan adayı oldu!
- Hami Mandıralı'dan Abdülkadir Ömür'e tepki
- '9 ilimiz ve 3 ülke tehlikede'
- Cumhur'un Mansur Yavaş planı!
- Gözaltına alınan yaşam savunucusu o detayı açıkladı!
- 'Ben ekonomistim' diyen Erdoğan'ı üzecek anket
- 'Biz yoksak doğalgaz yok'
- İliç maden faciasında yeni gelişme!