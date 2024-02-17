Heidenheim - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bayer Leverkusen, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 22. haftasında deplasmanda Heidenheim ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.02.2024 - 11:27
Heidenheim - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Almanya Bundesliga'da 22. hafta heyecanı yaşanıyor.

Xabi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen, deplasmanda Frank Schmidt'in ekibi Heidenheim ile karşı karşıya gelecek.

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HEİDENHEİM - BAYER LEVERKUSEN MAÇI SAAT KAÇTA?

Voith-Arena'da oynanacak mücadele TSİ 17:30'da başlayacak.

HEİDENHEİM - BAYER LEVERKUSEN MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Harm Osmers'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4  kanalından naklen yayımlanacak.

Heidenheim, ligde oynadığı son maçta Werder Bremen deplasmanından 2-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.

Bayer Leverkusen ise kendi sahasında ağırladığı Bayern Münih'i 3-0 mağlup etmişti.


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