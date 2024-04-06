Heidenheim - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bayern Münih, Almanya Bundesliga'nın 28. haftasında deplasmanda Heidenheim ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 16:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.04.2024 - 12:54
Heidenheim - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Almanya Bundesliga'da 28. hafta heyecanı yaşanıyor.

Thomas Tuchel yönetimindeki Bayern Münih, deplasmanda Frank Schmidt'in ekibi Heidenheim ile karşı karşıya gelecek.

HEIDENHEIM - BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA?

Voith Arena'da oynanacak mücadele TSİ 16:30'da başlayacak.

HEIDENHEIM - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Robert Schröder'ın yöneteceği karşılaşma Tivibu Spor 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Heidenheim, ligde oynadığı son maçta Stuttgart deplasmanından 3-3'lük beraberlik ile ayrılmıştı. 

Bayern Münih ise sahasında Borussia Dortmund'a 2-0 mağlup olmuştu. 


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