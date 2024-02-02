Heidenheim - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Borussia Dortmund, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 20. haftasında deplasmanda Heidenheim ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.02.2024 - 10:35
Heidenheim - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

Almanya Bundesliga'da 20. hafta heyecanı yaşanıyor.

Edin Terzic yönetimindeki Borussia Dortmund, deplasmanda Frank Schmidt'in ekibi Heidenheim ile karşı karşıya gelecek.

HEİDENHEİM - BORUSSİA DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA?

Voith Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.

HEİDENHEİM - BORUSSİA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Bastian Dankert'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 5 ve Tivibu Spor 1 kanallarından naklen yayımlanacak.

Borussia Dortmund, ligde oynadığı son maçta sahasında karşılaştığı Bochum mücadelesinden 3-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.

Heidenheim ise deplasmanda karşılaştığı Hoffenheim ile 1-1 berabere kalmıştı. 


Borussia Dortmund haberleri Heidenheim haberleri Bundesliga haberleri

İlgili Haberler

Borussia Dortmund'da göreve başlamıştı: Nuri Şahin ayrılık sürecini anlattı!

Borussia Dortmund'da göreve başlamıştı: Nuri Şahin ayrılık sürecini anlattı!
Jadon Sancho yeniden Borussia Dortmund'da

Jadon Sancho yeniden Borussia Dortmund'da
Borussia Dortmund, Nuri Şahin'i açıkladı

Borussia Dortmund, Nuri Şahin'i açıkladı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon