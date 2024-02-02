Heidenheim - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Borussia Dortmund, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 20. haftasında deplasmanda Heidenheim ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.
Almanya Bundesliga'da 20. hafta heyecanı yaşanıyor.
Edin Terzic yönetimindeki Borussia Dortmund, deplasmanda Frank Schmidt'in ekibi Heidenheim ile karşı karşıya gelecek.
HEİDENHEİM - BORUSSİA DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA?
Voith Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.
HEİDENHEİM - BORUSSİA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Bastian Dankert'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 5 ve Tivibu Spor 1 kanallarından naklen yayımlanacak.
Borussia Dortmund, ligde oynadığı son maçta sahasında karşılaştığı Bochum mücadelesinden 3-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.
Heidenheim ise deplasmanda karşılaştığı Hoffenheim ile 1-1 berabere kalmıştı.
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