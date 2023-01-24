Mikaela Shiffrin, Lindsey Vonn'u geride bıraktı

Alp Disiplini Dünya Kupası'nda 83. yarış galibiyetini alan ABD'li sporcu Mikaela Shiffrin, vatandaşı Lindsay Vonn'u geride bırakarak en fazla yarış kazanan kadın kayakçı oldu.

AA
Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 21:19
Mikaela Shiffrin, Lindsey Vonn'u geride bıraktı
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ABD'li Alp disiplini sporcusu Mikaela Shiffrin, Dünya Kupası'nda en fazla yarış kazanan kadın kayakçı unvanını elde etti.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) açıklamasına göre, 27 yaşındaki sporcu, Alp Disiplini Dünya Kupası'nda 83. yarış galibiyetiyle ABD'li Lindsey Vonn'un Dünya Kupası rekorunu kırarak tarihin en başarılı Alp disiplini kadın kayakçısı oldu.

Mikaela Shiffrin

VONN'U GERİDE BIRAKTI

Çifte olimpiyat altın madalyalı kadın kayakçı, İtalya'daki zaferiyle 83. Dünya Kupası yarış birinciliğini kazandı ve kadınlarda tüm zamanların sıralamasında Vonn'u geride bıraktı.

Shiffrin, erkekler ve kadınlar genel Dünya Kupası sıralamasında 86 şampiyonluğu bulunan İsveçli Ingemar Stenmark'ın sadece 3 yarış zaferi gerisinde bulunuyor.


Mikaela Shiffrin Lindsay Vonn Alp Disiplini Dünya Kupası

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