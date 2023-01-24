Mikaela Shiffrin, Lindsey Vonn'u geride bıraktı

Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 21:19

Güncelleme: 24 Ocak 2023 - 21:19

ABD'li Alp disiplini sporcusu Mikaela Shiffrin, Dünya Kupası'nda en fazla yarış kazanan kadın kayakçı unvanını elde etti.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) açıklamasına göre, 27 yaşındaki sporcu, Alp Disiplini Dünya Kupası'nda 83. yarış galibiyetiyle ABD'li Lindsey Vonn'un Dünya Kupası rekorunu kırarak tarihin en başarılı Alp disiplini kadın kayakçısı oldu.

Mikaela Shiffrin



VONN'U GERİDE BIRAKTI

Çifte olimpiyat altın madalyalı kadın kayakçı, İtalya'daki zaferiyle 83. Dünya Kupası yarış birinciliğini kazandı ve kadınlarda tüm zamanların sıralamasında Vonn'u geride bıraktı.

Shiffrin, erkekler ve kadınlar genel Dünya Kupası sıralamasında 86 şampiyonluğu bulunan İsveçli Ingemar Stenmark'ın sadece 3 yarış zaferi gerisinde bulunuyor.