Mikaela Shiffrin, Lindsey Vonn'u geride bıraktı
Alp Disiplini Dünya Kupası'nda 83. yarış galibiyetini alan ABD'li sporcu Mikaela Shiffrin, vatandaşı Lindsay Vonn'u geride bırakarak en fazla yarış kazanan kadın kayakçı oldu.
ABD'li Alp disiplini sporcusu Mikaela Shiffrin, Dünya Kupası'nda en fazla yarış kazanan kadın kayakçı unvanını elde etti.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) açıklamasına göre, 27 yaşındaki sporcu, Alp Disiplini Dünya Kupası'nda 83. yarış galibiyetiyle ABD'li Lindsey Vonn'un Dünya Kupası rekorunu kırarak tarihin en başarılı Alp disiplini kadın kayakçısı oldu.
Mikaela Shiffrin
VONN'U GERİDE BIRAKTI
Çifte olimpiyat altın madalyalı kadın kayakçı, İtalya'daki zaferiyle 83. Dünya Kupası yarış birinciliğini kazandı ve kadınlarda tüm zamanların sıralamasında Vonn'u geride bıraktı.
Shiffrin, erkekler ve kadınlar genel Dünya Kupası sıralamasında 86 şampiyonluğu bulunan İsveçli Ingemar Stenmark'ın sadece 3 yarış zaferi gerisinde bulunuyor.
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