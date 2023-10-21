Hellas Verona - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Son şampiyona Napoli, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 9. haftasında deplasmanda Hellas Verona ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.
İtalya Serie A'da 9. hafta heyecanı yaşanıyor.
Rudi Garcia yönetimindeki Napoli, deplasmanda Marco Baroni'nin ekibi Hellas Verona ile karşı karşıya gelecek.
HELLAS VERONA - NAPOLİ MAÇI SAAT KAÇTA?
Marc'Antonio Bentegodi Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.
HELLAS VERONA - NAPOLİ MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Rosario Abisso'nun yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Napoli, ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Fiorentina'ya 3-1 mağlup etmişti.
Hellas Verona ise Frosinone deplasmanından 2-1'lik yenilgi ile ayrılmıştı.
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