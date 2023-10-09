Toplantı yapıldı: Napoli'de ayrılık kapıda!

Yayınlanma: 09.10.2023 - 19:04

Güncelleme: 09.10.2023 - 19:04

İtalya Serie A'da önceki sezonu şampiyon olarak tamamlayan Napoli'de yeni sezon istenildiği gibi başlamadı.

İtalyan basınından Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Napoli, alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Rudi Garcia ile yolları ayırma konusunu düşünmeye başladı.

YÖNETİM İLE GÖRÜŞTÜ

Haberde, yönetimin pazartesi günü sabah saatlerinde Garcia ile bir görüşme gerçekleştirdiği ifade edilirken, şimdilik bir ayrılık kararı çıkmasının beklenmediği ifade edildi.

Napoli'nin başında tüm kulvarlarda 10 resmi maça çıkan Rudi Garcia, bu karşılaşmalarda 5 galibiyet 2 beraberlik 3 mağlubiyet elde etti.