Toplantı yapıldı: Napoli'de ayrılık kapıda!

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Napoli'de Fransız teknik direktör Rudi Garcia ile kulüp yönetimi arasında 'yolların ayrılması' temalı bir görüşme yapıldığı ileri sürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.10.2023 - 19:04
Toplantı yapıldı: Napoli'de ayrılık kapıda!
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İtalya Serie A'da önceki sezonu şampiyon olarak tamamlayan Napoli'de yeni sezon istenildiği gibi başlamadı.

İtalyan basınından Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; Napoli, alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Rudi Garcia ile yolları ayırma konusunu düşünmeye başladı.

YÖNETİM İLE GÖRÜŞTÜ

Haberde, yönetimin pazartesi günü sabah saatlerinde Garcia ile bir görüşme gerçekleştirdiği ifade edilirken, şimdilik bir ayrılık kararı çıkmasının beklenmediği ifade edildi.

Napoli'nin başında tüm kulvarlarda 10 resmi maça çıkan Rudi Garcia, bu karşılaşmalarda 5 galibiyet 2 beraberlik 3 mağlubiyet elde etti.


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