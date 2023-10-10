Napoli Başkanı'ndan Luis Enrique itirafı! 'İyi ki PSG'ye gitti'

Yayınlanma: 10.10.2023 - 17:44

Güncelleme: 10.10.2023 - 17:44

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Laurentiis, Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Luis Enrique ile görüştüklerini ancak takımın başına getirmekten vazgeçtiğini açıkladı.

"İYİ Kİ PSG'YE GİTTİ"

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis yaptığı açıklamada, "Birkaç teknik direktörle görüştüm. Bunlardan biri Thiago Motta'ydı ama o istemedi" dedi.

Luis Enrique ile ilgili de konuşan Başkan, "Luis Enrique'yi aradım. İyi ki PSG'ye gitti. Bakın sonuçlarını görüyorsunuz. Onunla 3 gün boyunca görüştük ama beni takımımın başına gelmesi için ikna edemedi" ifadelerini kullandı.