Hellas Verona'yı Victor Nelsson yaktı!

11.01.2026 23:11:00
Lazio, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 20. haftasında deplasmanda karşılaştığı Hellas Verona'yı 1-0 mağlup etti.

İtalya Serie A 20. hafta maçında Verona ile Lazio karşılaştı.

Marc'Antonio Bentegodi Stadı'nda oynanan maçı konuk ekip 1-0 kazandı.

NELSSON KENDİ KALESİNE ATTI

Lazio'ya galibiyeti Verona'da oynayan ve Galatasaray'dan kiralık giden Victor Nelsson'un 79. dakikada kendi kalesine golü getirdi.

Verona'da Nelsson maçın tamamında sahada kalırken, Beşiktaş'tan kiralık giden Al-Musrati 88. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte Lazio 28 puana ulaşırken, Verona 13 puanda kaldı.

Ligin sonraki maçında Lazio, Como'yu ağırlayacak. Verona ise Bologna'yı konuk edecek.

