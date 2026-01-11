Nando de Colo: 'Fenerbahçe'ye gelmek zor bir karar değildi'

Fenerbahçe Beko'nun Bahçeşehir Koleji'ni 89-58 mağlup ettiği maçın ardından sarı-lacivertli takıma geri dönen Nando de Colo, FBTV mikrofonlarına konuştu.

Maçı 13 sayı ile tamamlayan Fransız yıldız, "Geri döndüğüm ve tekrar Fenerbahçe oyuncusu olarak parkeye çıktığım için çok mutluyum. Bu basketbol anlamında kesinlikle zor bir karar değildi. Aileniz varsa ülkenizde ayarlamanız şeyler oluyor ama Fenerbahçe'ye gelmek zor bir karar değildi" dedi.

'TARAFTARIN ÖNÜNDE FORMA GİYMEK HARİKAYDI"

De Colo, "Bugün sahaya çıkmak ve tekrar Fenerbahçe taraftarının önünde forma giymek harikaydı. Bundan sonra sezon hedeflerimize ulaşmak için daha fazla çalışmaya ve daha fazla elimden geleni yapmaya çalışacağım. Aynı şekilde ailemin buraya gelip benimle olması için de sabırsızlanıyorum" sözleri ile konuşmasını noktaladı.