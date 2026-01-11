Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sarunas Jasikevicius: 'Fenerbahçe için harika bir haftaydı'

Sarunas Jasikevicius: 'Fenerbahçe için harika bir haftaydı'

11.01.2026 22:54:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Sarunas Jasikevicius: 'Fenerbahçe için harika bir haftaydı'

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Bahçeşehir Koleji'ni 89-58 mağlup ettikleri maçın ardından görüşlerini aktardı.

Fenerbahçe Beko'nun Bahçeşehir Koleji'ni 89-58 mağlup ettiği maçın ardından Başantrenör Sarunas Jasikevicius, FBTV mikrofonlarına konuştu.

Fenerbahçe için harika bir hafta olduğunu dile getiren Sarunas Jasikevicius, "Öncelikle hem Futbol Takımımızı hem de Kadın Basketbol Takımımızı tebrik ederek sözlerime başlamak istiyorum. Futbolda Galatasaray'a karşı Süper Kupa'yı, kadın basketbolda ise Galatasaray'a karşı Türkiye Kupası'nı kazandık. Fenerbahçe için harika bir haftaydı" dedi.

"BİZİM İÇİN ÇOK POZİTİF BİR KARŞILAŞMAYDI"

Litvanyalı koç, "Bize gelecek olursak maça ciddi başladık. Bu kadar iyi ve yetenekli oyuncuları olan takıma karşı açıkçası böyle bir maç beklemiyorduk. Çok iyi performans ortaya koyduk. Yeni oyuncularımızla ilgili sabırlı olmamız gerekiyor. Ocak ayında takıma katılmak hiç kolay değil. Böyle maçlar oynamak ve uzun süreler almak kesinlikle işe yarıyor. Gelecek haftada birkaç gün birlikte idman yapacak zamanımız var. Bizim için çok pozitif bir karşılaşmaydı. Bunun üzerine koyarak devam etmemiz gerekiyor" sözleri ile konuşmasını noktaladı.

İlgili Konular: #fenerbahçe #fenerbahçe beko #Sarunas Jasikevicius

İlgili Haberler

Brighton, Manchester United'ı eledi: 44 yıl sonra bir ilk yaşandı!
Brighton, Manchester United'ı eledi: 44 yıl sonra bir ilk yaşandı! Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton, İngiltere Federasyon Kupası'nın (FA Cup) üçüncü turunda deplasmanda karşılaştığı Manchester United'ı 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükselen ekip oldu.
Pendikspor - Bodrumspor maçında kazanan yok!
Pendikspor - Bodrumspor maçında kazanan yok! Pendikspor, TFF 1. Lig'in 20. haftasında kendi sahasında ağırladığı Bodrumspor ile 0-0 berabere kaldı.
Ziraat Bankkart, Fenerbahçe Medicana'yı set vermeden devirdi!
Ziraat Bankkart, Fenerbahçe Medicana'yı set vermeden devirdi! Fenerbahçe Medicana, Voleybol Efeler Ligi'nin 14. haftasında karşılaştığı Ziraat Bankkart'a 3-0 mağlup oldu.