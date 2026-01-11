Sarunas Jasikevicius: 'Fenerbahçe için harika bir haftaydı'

Fenerbahçe Beko'nun Bahçeşehir Koleji'ni 89-58 mağlup ettiği maçın ardından Başantrenör Sarunas Jasikevicius, FBTV mikrofonlarına konuştu.

Fenerbahçe için harika bir hafta olduğunu dile getiren Sarunas Jasikevicius, "Öncelikle hem Futbol Takımımızı hem de Kadın Basketbol Takımımızı tebrik ederek sözlerime başlamak istiyorum. Futbolda Galatasaray'a karşı Süper Kupa'yı, kadın basketbolda ise Galatasaray'a karşı Türkiye Kupası'nı kazandık. Fenerbahçe için harika bir haftaydı" dedi.

"BİZİM İÇİN ÇOK POZİTİF BİR KARŞILAŞMAYDI"

Litvanyalı koç, "Bize gelecek olursak maça ciddi başladık. Bu kadar iyi ve yetenekli oyuncuları olan takıma karşı açıkçası böyle bir maç beklemiyorduk. Çok iyi performans ortaya koyduk. Yeni oyuncularımızla ilgili sabırlı olmamız gerekiyor. Ocak ayında takıma katılmak hiç kolay değil. Böyle maçlar oynamak ve uzun süreler almak kesinlikle işe yarıyor. Gelecek haftada birkaç gün birlikte idman yapacak zamanımız var. Bizim için çok pozitif bir karşılaşmaydı. Bunun üzerine koyarak devam etmemiz gerekiyor" sözleri ile konuşmasını noktaladı.