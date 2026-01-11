Brighton, Manchester United'ı eledi: 44 yıl sonra bir ilk yaşandı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
11.01.2026 22:51:00
Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton, İngiltere Federasyon Kupası'nın (FA Cup) üçüncü turunda deplasmanda karşılaştığı Manchester United'ı 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükselen ekip oldu.

İngiltere Federasyon Kupası üçüncü tur maçında Manchester United sahasında Brighton ile karşılaştı.

Old Trafford'da oynanan maçı konuk ekip 2-1 kazandı ve bir üst tura yükseldi.

Brighton'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Brajan Gruda ve 65. dakikada Danny Welbeck kaydetti. Manchester United'ın tek golü 85. dakikada Benjamin Sesko'dan geldi. Manchester United'da Shea Lacey 90. dakikada kırmızı kart gördü.

FERDİ KADIOĞLU FORMA GİYDİ

Brighton'da milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu maçın tamamında sahada kalırken, Manchester United'da milli kaleci Altay Bayındır karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

44 YIL SONRA BİR İLK YAŞANDI

Manchester United, 1981-82 sezonundan bu yana ilk kez aynı sezonda hem Federasyon Kupası hem de Lig Kupası'na katıldığı turda veda etti.

