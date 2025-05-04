Hellas Verona'yı tek golle geçti: Inter, Napoli'yi takibini sürdürdü!
İtalya Serie A'nın 35. hafta maçında Inter, sahasında Hellas Verona'yı 1-0 mağlup etti.
İtalya Serie A'nın 35. hafta maçında Inter, Hellas Verona'yı konuk etti.
Giuseppe Meazza Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip Inter, 1-0 kazandı.
Inter'e galibiyeti getiren golü dakika 9'da penaltıdan Kristjan Asslani kaydetti.
Inter bu sonucun ardından ligde 2 maç sonra galip geldi.
Inter'in milli yıldızı Hakan Çalhanoğlu, 1 maçlık men cezası nedeniyle kadroya dahil edilmedi.
Simone Inzaghi'nin ekibi Inter, bu galibiyetin ardından puanını 74 yaparak lider Napoli ile puan farkını 3'e indirdi. Hellas Verona, 32 puanda kaldı.
İtalya Serie A'nın gelecek haftasında Inter, Torino deplasmanına gidecek. Hellas Verona, Lecce'yi konuk edecek.
Etiketler: #Hellas Verona #İtalya Serie A #inter
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