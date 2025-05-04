Hellas Verona'yı tek golle geçti: Inter, Napoli'yi takibini sürdürdü!

İtalya Serie A'nın 35. hafta maçında Inter, sahasında Hellas Verona'yı 1-0 mağlup etti.

Hellas Verona'yı tek golle geçti: Inter, Napoli'yi takibini sürdürdü!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 04.05.2025 - 00:09

İtalya Serie A'nın 35. hafta maçında Inter, Hellas Verona'yı konuk etti.

Giuseppe Meazza Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip Inter, 1-0 kazandı.

Inter'e galibiyeti getiren golü dakika 9'da penaltıdan Kristjan Asslani kaydetti.

Inter bu sonucun ardından ligde 2 maç sonra galip geldi.

Inter'in milli yıldızı Hakan Çalhanoğlu, 1 maçlık men cezası nedeniyle kadroya dahil edilmedi.

Simone Inzaghi'nin ekibi Inter, bu galibiyetin ardından puanını 74 yaparak lider Napoli ile puan farkını 3'e indirdi. Hellas Verona, 32 puanda kaldı.

İtalya Serie A'nın gelecek haftasında Inter, Torino deplasmanına gidecek. Hellas Verona, Lecce'yi konuk edecek.


Etiketler: #Hellas Verona #İtalya Serie A #inter

İlgili Haberler

6 gollü müthiş maçta kazanan çıkmadı! | Barcelona 3-3 Inter

6 gollü müthiş maçta kazanan çıkmadı! | Barcelona 3-3 Inter
Inter şampiyonluk yarışında yara aldı!

Inter şampiyonluk yarışında yara aldı!
Inter, Şampiyonlar Ligi yarı finaline yükseldi!

Inter, Şampiyonlar Ligi yarı finaline yükseldi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler