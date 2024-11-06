Henrik Rydström: "Galibiyeti hak eden bizdik"

Yayınlanma: 06.11.2024 - 21:29

Güncelleme: 06.11.2024 - 21:29

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında konuk olduğu Beşiktaş'a 2-1 yenilen İsveç ekibi Malmö'de teknik direktör Henrik Rydström, hak etmedikleri bir mağlubiyet yaşadıklarını söyledi.

"GALİBİYETİ HAK EDEN BİZDİK"

Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Rydström, "Yakaladığımız net fırsatlar vardı. Hak etmediğimiz bir mağlubiyet oldu. Beşiktaş, yakaladığı fırsatları golle sonuçlandırdı. Biz ise gole çeviremedik. Geriye düştükten sonra düşüş yakaladık. Toparlanamadık. Maçın geneline baktığımızda galibiyeti hak eden taraf olduğumuza inanıyorum." ifadelerini kullandı.