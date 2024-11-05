Henrik Rydström: "Maçın favorisi Beşiktaş"

Yayınlanma: 05.11.2024 - 20:26

Güncelleme: 05.11.2024 - 20:26

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında 6 Kasım Çarşamba günü Beşiktaş'a konuk olacak Malmö'de teknik direktör Henrik Rydström, iyi savunma yapmaları gerektiğini söyledi.

İsveç temsilcisinin teknik direktörü Rydström, Tüpraş Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın çok güçlü bir takım olduğunun altını çizen Henrik Rydström, "Önemli oyuncuları var. Maçın favorisi Beşiktaş. Çok kaliteli bir teknik direktöre sahipler. Takımı çok iyi yönetiyor. Kadroyu çok iyi kullanıyor. Ancak biz de tecrübeli isimlere sahibiz. Beşiktaş'ı sıkıntıya sokabilecek futbolcularımız var. İyi savunma yapmalıyız. Toplu oyunu ikinci bölgede iyi uygulamalıyız. Yakaladığımız ivmeyle Beşiktaş'a zorlu zamanlar yaşatmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ'IN KADROSU ÇOK GÜÇLÜ"

Çok büyük bir takıma karşı oynayacaklarını söyleyen Rydström, "Zorlu bir maç olacak. Beşiktaş bize karşı baskı kuracaktır. Ama bizi bu baskıdan kurtarabilecek yetenekli oyunculara sahibiz. Beşiktaş'ın kadrosu çok güçlü, çok iyi oyuncuları var. Biz Beşiktaş'ın gücünden ziyade kendi oyunumuza odaklanacağız. Birçok iyi oyuncu var. İsim isim işaret etmektense takıma saygısızlık etmeden bütün olarak değerlendirildiğinde gerçekten çok büyük bir takıma karşı oynayacağız. Başlarında da çok güçlü bir teknik adam var. İki takım için de çok önem arz eden maç. Beşiktaş'ın yaratacağı atmosfere değil kendi oyunumuza odaklanmamız gerekiyor." dedi.

Şampiyonluğu garantiledikleri İsveç Birinci Futbol Ligi'nde sezonun gelecek hafta tamamlanacağına ve bunun Avrupa Ligi'ndeki mücadelelerine etkisi olup olmayacağına ilişkin bir soruyu Rydström, "Bunu değiştiremeyiz. Bu, İsveç Ligi'nin gerçeği. Şampiyon olduk. Bu bizim Avrupa maçlarının da motivasyon kaynağı. Problem olacağını düşünmüyorum. Aksine yeniden toparlanmak için zamanımız olacak." şeklinde yanıtladı.