Henry Onyekuru transfer için İstanbul'a geldi
Galatasaray'ın eski futbolcusu Henry Onyekuru transfer görüşmeleri yapmak için İstanbul'a geldi . Onyekuru dört Süper Lig takımıyla görüşecek.
Galatasaray'da bir dönem forma giyen Henry Onyekuru'da sürpriz bir gelişme yaşandı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Nijeryalı futbolcu, Adana Demirspor başta olmak üzere 4 Süper Lig takımı ile transfer görüşmelerinde bulunmak için İstanbul'a geldi.
Galatasaray'da 71 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 22 gol atarken geçen sezon Olympiakos'ta 27 karşılaşmada 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
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