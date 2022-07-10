Henry Onyekuru transfer için İstanbul'a geldi

10 Temmuz 2022 Pazar, 09:10

Galatasaray'da bir dönem forma giyen Henry Onyekuru'da sürpriz bir gelişme yaşandı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Nijeryalı futbolcu, Adana Demirspor başta olmak üzere 4 Süper Lig takımı ile transfer görüşmelerinde bulunmak için İstanbul'a geldi.

Galatasaray'da 71 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 22 gol atarken geçen sezon Olympiakos'ta 27 karşılaşmada 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.