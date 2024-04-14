Onur Göçmez: 'Beşiktaş hiçbir zaman böyle oynayamaz'

Yayınlanma: 14.04.2024 - 10:08

Güncelleme: 14.04.2024 - 10:08

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Onur Göçmez, siyah-beyazlı ekibin sahasında Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kaldığı ve teknik direktör Fernando Santos ile yollarını ayırdığı karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Müsabakanın ardından Santos ile toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Onur Göçmez, "Yaklaşık 4 ay önce göreve gelen bir yönetimiz. Çok aşamalar kaydettik ama planlamadığımız şeylerle de karşılaştık. Futbol takımını ayağa kaldırmak önceliğimizdi. Devre arasında önemli müdahalelerde bulunduk. Hedefimiz üçüncülük ve Türkiye Kupası'nı kazanmaktı. Beşiktaş hiçbir zaman ne içeride ne de deplasmanda bu şekilde oynayamaz. Beşiktaş, Beşiktaş gibi oynamalı. Futbolda yenilebilirsiniz, son dakikada gol yiyebilirsiniz ama Beşiktaş her zaman üstün oynar" ifadelerini kullandı.

Geçen hafta Başkan Hasan Arat ve Yönetim Kurulu'nun futbol takımıyla toplantı yaptığını hatırlatan Göçmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu süreci aslında geçen hafta başlattık. Bugün çok güzel bir Beşiktaş beklerdik. Futbolcularımızdan geçen haftaki müdahalenin tepkisini beklerdik. Yönetim Kurulumuz Fernando Santos'un gelmesine nasıl karar verdiyse, bugün de ortak kararla yolların ayrılmasının kararı alındı. Görüşüp karşılıklı olarak yollarımızı ayırdık. Çok açık bir yönetim tarzı göstermeye çalışıyoruz. Beşiktaş'ın çıkarlarını korumaya çalışıyoruz ve biz Beşiktaşlıyız. Bir taraftar ne kadar üzülüyorsa bizler de aynı acıyı çekiyoruz. Bugün itibarıyla Sayın Santos'la yollarımız ayrılmıştır. Bundan sonra Serdar Topraktepe hocamızla, Samet Aybaba'nın liderliğinde yola devam edeceğiz. Bir kupa hedefimiz vardır. Taraftara mesajımız nettir, birlik ve beraberlik içinde hedefimize ilerleyelim. Biz mevcut takımla bu savaşı veriyoruz ve vermeye de devam ediyoruz. Beşiktaş, birlik ve beraberlikle bu kupayı alacaktır, ligi de en iyi şekilde tamamlayacaktır."

"500 BİN EURO VE 5 TAKSİTLE SÜRECİ NOKTALADIK"

Fernando Santos'un sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin detayları da paylaşan Göçmez, şu bilgileri verdi:

"Santos'la yapılan kontrat, son yıllarda bir teknik direktörle yapılan en iyi sözleşmelerden birisidir. Bizler hem ekonomiyi hem de Beşiktaş'ı en üst seviyeye çekecek işler yapıyoruz. 500 bin Euro ve mayıs ayında başlayacak 5 taksitle süreci noktaladık. Beşiktaş taraftarından tek beklentimiz birlik, beraberliktir ve destektir. Beşiktaş çok büyüktür. Beşiktaş gündem yaratır. Beşiktaş ne zaman, nerede, ne karar alacağını iyi bilir. Bugün gelen 25 bin taraftara güzel oyun izlettirmek zorundaydık. Başkanımız Hasan Arat önderliğinde gerekli çalışmaları yapacağız. 7 gün 24 saat Serdar hocamıza ve Samet hocamıza destek vereceğiz. O kupayı da alacağız."

Onur Göçmez

"HERKES FORMANIN HAKKINI VERECEKTİR"

Siyah-beyazlı takımda forma giyen her oyuncunun bunun farkında olması gerektiğine vurgu yapan Onur Göçmez, şu görüşleri paylaştı:

"Burası Beşiktaş. Bu formayı giyen herkes formanın hakkını verecektir. Hocalar gider, gelir. Biz neyi, nerede söyleyeceğimizi, hangi mesafede duracağımızı çok iyi biliyoruz, her şeyin de farkındayız. Yarın itibarıyla herkesin Beşiktaş formasını giydiğini fark etmesi gerekir. Kadro dışı gibi şeyler şu anda konuşulacak konular değil. Yönetimimiz süreklilikten yanadır. Biz seneye başarılı olmak istiyoruz, 5 yıl başarılı olmak istiyoruz, kupaların hepsini almak istiyoruz. Hocanın bugün gitmesi, bazı şeyleri görmediğimiz anlamına gelmesin. Herkes yarın itibarıyla kendine gelip Beşiktaş için mücadelesini vermeli."

Kalan süreçte ligi en iyi noktada bitirmek ve Türkiye Kupası'nı kazanmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını kaydeden Göçmez, sözlerini şöyle tamamladı:

"Beşiktaş karar almak zorundadır. Beşiktaş bazı şeylere göz yumamaz. Biz gerekli gözlemlerimizi ve değerlendirmelerimizi yaptık. Yönetim olarak bu sorumluluğu alıp Santos'la yollarımızı ayırdık. Yarın itibarıyla da kupayı kazanmak için her türlü mücadeleyi vereceğiz. Samet Aybaba'ya ve Serdar Topraktepe'ye güvenimiz tam. Bugün bir karar aldık ve bunun arkasındayız. Şu anda bu sezonu en iyi noktada tamamlamak için odaklandık. Önümüzde MKE Ankaragücü maçımız var. Her maçı kazanmak için çalışacağız, önümüzdeki sezon için de zamanı gelince çalışmalara başlayacağız. Samet Aybaba her zaman Ümraniye'de ancak kulübeye inmeyecek."