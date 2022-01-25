Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası'nda üçüncü maçlar oynandı
Hentbol 2021-2022 sezonu Kadınlar Türkiye Kupası'nda 3. maçlar oynandı .
Hentbolda 2021-2022 Sezonu Kadınlar Türkiye Kupası'nda A, B ve D gruplarında 6 maç oynandı.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon A Grubu'nda Mardin Artuklu Spor Salonu, B Grubu'nda Sivas Taha Akgül Spor Salonu, D Grubu'nda ise Yozgat Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda oynanan üçüncü maçlarla devam etti.
Gruplarda bugün oynanan maçların sonuçları ise şöyle:
A Grubu: (Mardin)
İzmir Büyükşehir Belediyespor-Mersin Büyükşehir Belediyespor: 40-19
Tekirdağspor-Mersin GSK: 25-25
B Grubu: (Sivas)
Yenimahalle Belediyespor-Aksaray Belediyesi: 41-19
Anadolu Üniversitesi-Görele Belediyespor: 30-28
D Grubu: (Yozgat)
Yalıkavakspor-Üsküdar Belediyespor: 31-28
EGO Spor-Yozgat ASP: 35-26
Video Haberler
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
- Polis esnafı tekme tokat dövdü!
- Kaldırımda yürürken üzerine kar kütlesi düştü
- A101 işçisi anlattı: 'Tasarruf' deyip, böyle zulmettiler
- Taksici turiste yaşattığı dehşeti böyle savundu!
- Emin Çapa canlı yayında isyan etti
- O sözlerden sonra gelen telefonu açıkladı
En Çok Okunan Haberler
- Cem Uzan'dan dolar tahmini
- 9 sinagog, açık hava müzesi olarak ziyarete açılacak
- Tepkilerin ardından İzzet Yıldızhan'dan yeni açıklama
- İmamoğlu 'Etkili olacak' deyip uyardı
- Galatasaray galibiyeti ölümüne neden olacaktı!
- Fatma Şahin’in ‘deli’ dediği rektör konuştu
- Prof. Dr. Sipahi'den korkutan uyarı
- Donald Trump'a kötü haber
- Fatma Girik’in Bodrum’daki komşuları konuştu
- İsrail'e büyükelçi olarak kim atanacak?