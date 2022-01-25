Afrika Uluslar Kupası'nda Komorlar, kalecisiz çıktığı maçta 10 kişi kalıp Kamerun'a elendi

cumhuriyet.com.tr
25 Ocak 2022 Salı, 09:06
Afrika Uluslar Kupası'nda Komorlar, kalecisiz çıktığı maçta 10 kişi kalıp Kamerun'a elendi

Kamerun, 33. Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir yıl ertelenen turnuvanın son 16 turunda, ev sahibi Kamerun ile Komorlar karşılaştı.

Afrika Uluslar Kupası'nda Komorlar, kalecisiz çıktığı maçta 10 kişi kalıp Kamerun'a elendi

Afrika Uluslar Kupası'na ilk kez katılan Komorlar, başkent Yaounde'deki Paul Biya Stadı'nda yapılan maça, asıl mevkisi kaleci olmayan bir oyuncuyla çıkmak zorunda kaldı.

Afrika Uluslar Kupası'nda Komorlar, kalecisiz çıktığı maçta 10 kişi kalıp Kamerun'a elendi

Boina'nın C Grubu'ndaki son maçta sakatlanması, Ahamada ve Ousseni'nin de Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması nedeniyle kaleyi, sol bek Alhadhur korudu.

Afrika Uluslar Kupası'nda Komorlar, kalecisiz çıktığı maçta 10 kişi kalıp Kamerun'a elendi

Komorlar'ın stoperi Abdou'nun 7. dakikada kırmızı kart görmesiyle oyunun kontrolünü ele geçiren Kamerun, Ekambi'nin 29 ve Aboubakar'ın 70. dakikadaki golleriyle 2-0 öne geçti.

Afrika Uluslar Kupası'nda Komorlar, kalecisiz çıktığı maçta 10 kişi kalıp Kamerun'a elendi

M'Changama, Komorlar'ın 81. dakikada kazandığı serbest vuruşta topu uzak mesafeden ağlarla buluşturdu ve farkı bire indirdi.

Afrika Uluslar Kupası'nda Komorlar, kalecisiz çıktığı maçta 10 kişi kalıp Kamerun'a elendi

Sonuncusu 2017'de olmak üzere kupayı 5 kez müzesine götüren Kamerun, sahadan 2-1 galip ayrılarak çeyrek finalde Gambiya ile eşleşti.

Afrika Uluslar Kupası'nda Komorlar, kalecisiz çıktığı maçta 10 kişi kalıp Kamerun'a elendi

Beşiktaş'ın eski yıldızı Vincent Aboubakar, Komorlar karşısında attığı golle tarihe geçti. Aboubakar, çıktığı son 9 resmi maçta da gol atmayı başardı.

Öte yandan 2000 yılından bu yana, bir Afrika Uluslar Kupası'nda 6 gol barajına ulaşan ilk oyuncu oldu.

Daha önce Kamerun adına bir Afrika Uluslar Kupası'nda 5 gol atan Samuel Eto'o'nun bu rekorunu da geride bırakmış oldu.


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