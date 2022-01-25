Afrika Uluslar Kupası'nda Komorlar, kalecisiz çıktığı maçta 10 kişi kalıp Kamerun'a elendi
Beşiktaş'ın eski yıldızı Vincent Aboubakar, Komorlar karşısında attığı golle tarihe geçti. Aboubakar, çıktığı son 9 resmi maçta da gol atmayı başardı.
Öte yandan 2000 yılından bu yana, bir Afrika Uluslar Kupası'nda 6 gol barajına ulaşan ilk oyuncu oldu.
Daha önce Kamerun adına bir Afrika Uluslar Kupası'nda 5 gol atan Samuel Eto'o'nun bu rekorunu da geride bırakmış oldu.
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