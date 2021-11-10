Hentbolda büyük kavga, sporcular başkanı dövdü!

10 Kasım 2021 Çarşamba, 18:03

Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Lig'de mücadele eden Antalya Anadolu Spor Kulübü, kavga olayıyla birlikte gündeme yerleşti. Kulüp Başkanı Şenay Çaplık ile sporcular Kübra Akçayoğlu ve Yağmur Kaygusuz'un arasında yaşanan kavga karakolda bitti. Yaşanan olayların ardından iki sporcudan şikayetçi olan Başkan Şenay Çaplık, karakola giderek ifade verdi.

DARP NASIL OLDU ?

Ajansspor'un haberine göre; kulüp başkanı Şenay Çaplık'ın takımda olmasını istemediği Yağmur Kaygusuz'a, "Eşyalarını topla ve buradan git" demesinin ardından fiziksel müdahalede bulunduğu ve sonrasında olayların başladığı iddialar arasında yer aldı. Yaşanan tartışmaya Kübra Akçayoğlu'nun da dahil olmasıyla birlikte olayın büyüdüğü ve karakola taşındığı da gelen haberler arasında yer aldı.

Her iki sporcunun saldırısına uğradığını ifadesinde veren Çaplık, "Takımı geç kurduk. 2.5 aylık takımız. Yabancı oyuncuların oturma iznini çıkarılmasını bekliyoruz onlara ödeme yapmadık ancak Türk oyunculara gerçek sigorta yapıyorum. Oyuncularımın bir ay maaş alacakları var. Bu böyle bilinsin. Yanlışı sevmem ve affetmem de. Sadece birisi dışında oyuncularımdan memnunum. Sorunlu olduğum oyuncum ile babamın vefatından önce (yani 6 hafta) disiplinsiz davranışlarından dolayı yolları ayırmaya karar verdim. Ama o nedense ayrılmak istemedi. Tesisleri terk etmesini istedim, ona da yanaşmadı.Antrenörüm de onun kalmasını istedi. O yüzden yaşandı tüm olaylar" dedi.

BAŞANTRENÖR : OLAYLAR DOĞRU

Antrenör Ali İhsan Tekin, yaşanan olayı doğrularken, konunun kendisinin dışında geliştiğini ve görüş bildirmesinin doğru olmayacağını ifade etti. Kavga esnasında olay yerinde bulunmadığını söyleyen Ali İhsan Tekin, "Olay yaşandıktan sonra haberim oldu. Tarafları, karakolda gördüm. Şu an Başkan'a ulaşamıyoruz, sporculara kulüp olarak ceza verilip verilmeyeceğini bilmiyorum" sözlerine yer verdi.



