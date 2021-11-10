A Milli Takım'da Kaan Ayhan ile Taylan Antalyalı açıklamalarda bulundu

10 Kasım 2021 Çarşamba, 17:27

A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık ile 13 Kasım'da oynayacağı FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri karşılaşması için hazırlıklarını Riva'daki kampta sürdürüyor. Günün ikinci antrenmanı öncesinde Ay-yıldızlı ekipte Kaan Ayhan ile Taylan Antalyalı açıklamalarda bulundu.

KAAN AYHAN: 2 MAÇ SONUNDA 6 PUANIN ŞART OLDUĞUNU BİLİYORUZ

Dünya Şampiyonası'na katılmak istediklerini dile getiren Kaan Ayhan, "Bu yolda önemli bir adım atmak istiyoruz. 2 maç sonunda 6 puanın şart olduğunu biliyoruz. İnşallah elimizden geldiği kadar başarılı olacağız" dedi.

Stefan Kuntz ile bir süredir birlikte çalıştıklarını kaydeden Kaan Ayhan, "Çok derinlere giremedik, detayları çalışamadık ama Avrupa Şampiyonası'ndan dolayı bir özgüven kaybı oldu. Bunun bizi etkilememesi lazım. En önemlisinin maçlarda aldığımız skorlar olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Cebelitarık'ta oynanan maçın beklenenden zor geçtiğinin ve bu maçın kolay geçmesini bekleyip beklemediği sorulan Kaan Ayhan, "Kaçan penaltıyla biraz kendi oyunumuzu zorlaştırdığımızı düşünüyorum, hoca bizi iyi hazırlıyor. Arka planda Karadağ maçı da var ama bu hafta sonu 3 puanla ayrılmayı ve Karadağ'a o şekilde gitmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Mücadelelerde yüzde yüzüyle sahada yer aldığını vurgulayan Kaan Ayhan, "O yüzden en önemlisi rakip ismi veya büyüklüğü değil. Baskıyı artırarak 3 puan şart ve mümkün olduğunda gol kaydetmemiz şart. Sadece kendi performansınız değil ama baskıyı artırmak için kendimize bakmamız lazım. Bu maçlardan 6 puanla ayrılmalıyız. Hedefimiz baskıyı artırmak olacak" ifadelerini kullandı.

Sassuolo'da çok fazla forma şansı bulamaması sorulan Kaan Ayhan, "Bir yandan mutsuzluk var, o takımda oynamayı hak ettiğimi düşünüyorum o yüzden mutsuzdum. Hocam da kulüp de bu durumu biliyor. Ben çalışmaya devam ediyorum ve umarım bu durum değişir. Hayırlısı neyse o olsun" dedi.

TAYLAN ANTALYALI: ÖNEMLİ OLAN MİLLİ TAKIMIN BAŞARISI

Kaan Ayhan'ın doğum gününü kutlayan Taylan Antalyalı, kendisine sağlıklı bir hayat diledi. Taylan, Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83'üncü yılı vesileyle ise bugünün çok önemli olduğunu, özlem ve saygıyla andığını kaydetti.

Milli takımda her zaman son ana kadar mücadelenin devam edeceğini ifade eden Taylan Antalyalı, "2 maçı kazanarak ve Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz. Burada en üst düzey oyuncular var. Benim mevkiimde de çok değerli arkadaşlarımız var. Rekabet takıma yansıyacaktır, kim oynarsa destek olacağız. Önemli olan burada Milli Takımın başarısı" dedi.

Rakiplerinin savunma yapan bir takım olduğunu dile getiren Taylan Antalyalı, "Bu maçlarda öncelikle rakibi ciddiye almamız lazım. Gruptan çıkmak için farklı galibiyet bizim için çok önemli. Rakip kim olursa bu şekilde düşünmemiz lazım" şeklinde konuştu.

Taylan son olarak Stefan Kuntz'un futbolcuların telefonlarıyla ilgilenmesini aza indirmesi hakkında ise, "Kural demeyelim de daha fazla vakit geçirmemiz için alınan önlemler gibi. Daha fazla birlikteyiz bu da önemli. Herkes farklı takımlardan geliyor. Gerçekten çok farklı ortamımız var. Burada birlikte olmaktan mutluyuz. Telefonlarla ilgilenmiyoruz, sohbet muhabbet ediyoruz" ifadelerini kullandı.