Her hafta 10 maç... TFF'den naklen yayın kararı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), her hafta 2. ve 3. Lig'den 10 maçın resmi YouTube hesabından naklen yayımlanacağını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.03.2024 - 10:44
Her hafta 10 maç... TFF'den naklen yayın kararı!
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TFF, 2. Lig ve TFF 3. Lig'den her hafta 10 maçın TFF YouTube kanalından canlı olarak yayımlanacağını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, ''TFF YouTube kanalından yapılan test yayınlarının başarılı olması sonucu her hafta TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'den birer maç olarak canlı yayınlanan maç sayısı, TFF Yönetim Kurulu'nun aldığı karar ile 10'a çıkartıldı'' ifadeleri kullanıldı.

Yayımlanacak müsabakaların listesi şu şekilde:

16 Mart 2024 Cumartesi

TFF 3. Lig 1. Grup

14.00 52 Orduspor FK - Edirnespor

TFF 3. Lig 2. Grup

14.00 Kemerkent Bulvarspor - TPAO Batman Petrol Spor A.Ş.

TFF 3. Lig 3. Grup

14.00 Bornova 1877 Sportif Yatırımlar A.Ş. - Darıca Gençlerbirliği A.Ş.

TFF 3. Lig 4. Grup

14.00 İDAŞ Çatalcaspor - Orduspor 1967 A.Ş.

17 Mart 2024 Pazar

TFF 2. Lig Beyaz Grup

14.00 Zonguldak Kömürspor A.Ş. - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup

14.00 Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü - Düzce Cam Düzcespor

14.00 Etimesgut Belediyespor - Amed Sportif Faaliyetler

TFF 3. Lig 2. Grup

14.00 Amber Çay Eynesil Belediye Spor - Amasyaspor Futbol Kulübü

TFF 3. Lig 3. Grup

14.00 Karaköprü Belediye Spor - Belediye Kütahyaspor

TFF 3. Lig 4. Grup

14.00 Tokat Belediye Plevne Spor - Sebat Gençlik Spor


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