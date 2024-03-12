Pendikspor'dan dikkat çeken paylaşım: 'TFF Komedi Ligi...'

Deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup olan Pendikspor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) tepki gösterdi.

AA
Yayınlanma: 12.03.2024 - 10:42
Pendikspor'dan dikkat çeken paylaşım: 'TFF Komedi Ligi...'
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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-1 yenilen Siltaş Yapı Pendikspor, hakem yönetimine tepkisini sürdürdü.

Ülker Stadı'nda pazar günü yapılan maçın ardından sosyal medya hesabından hakem Kadir Sağlam'ın kararlarına ve Türkiye Futbol Federasyonu'nu eleştiren kırmızı-beyazlılar, tepkisine devam etti.

Pendikspor, sosyal medya hesabından, "TFF Komedi Ligi devam ediyor!" başlığıyla video paylaştı. Görüntülerde Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonları yer aldı.


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