Pendikspor'dan dikkat çeken paylaşım: 'TFF Komedi Ligi...'

Yayınlanma: 12.03.2024 - 10:42

Güncelleme: 12.03.2024 - 10:42

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-1 yenilen Siltaş Yapı Pendikspor, hakem yönetimine tepkisini sürdürdü.

Ülker Stadı'nda pazar günü yapılan maçın ardından sosyal medya hesabından hakem Kadir Sağlam'ın kararlarına ve Türkiye Futbol Federasyonu'nu eleştiren kırmızı-beyazlılar, tepkisine devam etti.

Pendikspor, sosyal medya hesabından, "TFF Komedi Ligi devam ediyor!" başlığıyla video paylaştı. Görüntülerde Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonları yer aldı.