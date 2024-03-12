Pendikspor'dan dikkat çeken paylaşım: 'TFF Komedi Ligi...'
Deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup olan Pendikspor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) tepki gösterdi.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-1 yenilen Siltaş Yapı Pendikspor, hakem yönetimine tepkisini sürdürdü.
Ülker Stadı'nda pazar günü yapılan maçın ardından sosyal medya hesabından hakem Kadir Sağlam'ın kararlarına ve Türkiye Futbol Federasyonu'nu eleştiren kırmızı-beyazlılar, tepkisine devam etti.
Pendikspor, sosyal medya hesabından, "TFF Komedi Ligi devam ediyor!" başlığıyla video paylaştı. Görüntülerde Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonları yer aldı.
TFF Komedi Ligi devam ediyor! pic.twitter.com/d07MlWad0i— Siltaş Yapı Pendikspor (@PendiksporK) March 11, 2024
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