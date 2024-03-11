Acun Ilıcalı Süper Lig'i eleştirdi: TFF'ye çözüm önerisi sundu!

Yayınlanma: 11.03.2024 - 10:50

Güncelleme: 11.03.2024 - 10:50

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Beyaz TV'de katıldığı programda Türk futboluyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Oyuncuların zaman geçirmek için sakatlık numarası yaptığını öne süren Ilıcalı, oyunun hızlanması için Türkiye Futbol Federasyonu'na çözüm önerisinde bulundu.

Acun Ilıcalı'nın açıklamaları şu şekilde:

"Bugün maçtaki oyuncu sakatlığı olayını birisini anlatsak 'Bu kadar olmamıştır' der. Futbol kurallarının açığını bulma çabası görüyorum ben burada. Her 1.5-2 dakikada bir biri yere yatıyor. Maç oynanmıyor! Bunun Fenerbahçe'si, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı yok. Ben 10 yaşından beri futbol seyrediyorum, böyle bir şey görmedim."

"ÇÖZÜMÜ ÇOK BASİT"



"Bir oyuncu kenara gittikten sonra dipdiri, koşa koşa oyuna giriyorsa bunu inandırıcı bulmamız mümkün mü? Burada kaybedilen sürenin maçın sonuna eklenmesinin bir esprisi yoktur. Bu, bir takımın oyununu bozmak üzerine olan bir sistem."

"Bunun çözümü çok basit. İngiltere'de bir oyuncu için sağlık ekipleri sahaya girerse, sonraki 2 atak boyunca o oyuncu ölse sahaya almıyor hakem. Bunun çözümü var! Federasyona yalvarıyorum, 'iki atak boyunca bu oyuncu sahaya giremeyecek' şeklinde bir kural alınmalı. Türkiye'de futbol seyredilebilirlikten çıktı, bir tek Türkiye'de oluyor bu, Yunanistan'da dahi olmuyor. TFF buna izin veremez! Oyuncunun karnına top geliyor, sağlık ekibi sahaya giriyor, niye? 'Geçmiş olsun' mu diyecekler?"

"TEK ÇÖZÜM YABANCI HAKEM"

"Bugün Olympiakos-Panathinaikos maçını Alman hakem yönetti. 1 yıldır söylüyorum; akşamları hakemlerin yanlış kararları üzerine komplo teorileri üreterek yaşamak istemiyorsak, hakemleri değiştireceğiz. Fırat Aydınus ve Cüneyt Çakır bıraktıktan sonra dibe vurdu Türk hakemliği. Benim gözümde, istemeyerek de olsa ülkeyi kaosa sürüklüyorlar. Huzur isteniyorsa tek çözüm var; yabancı hakem getireceksiniz."

"Elimde yetki olsa, ofsayt dışında Türkiye'de VAR'ı yarın kapatırım. VAR'dan önce sahadaki hakem yarın sokakta olacağı için daha dikkatli davranırdı. Sorumluluk onundu. Şimdi yine hatalar oluyor ama hatayı kim yaptı bilmiyoruz, katil belli değil."