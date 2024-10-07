Herhangi bir takımla anlaşamamıştı: Fenerbahçe'de Serdar Aziz gelişmesi

Yayınlanma: 07.10.2024 - 11:55

Güncelleme: 07.10.2024 - 11:55

Fenerbahçe, Serdar Aziz'i 2018-19 sezonunun ara transfer döneminde renklerine bağlamıştı.

Yeni sezon öncesi Fenerbahçe'nin başına geçen Jose Mourinho, Serdar Aziz'i kampın ilk günlerinde denese de oyuncuyla ayrılık kararı alınmıştı.

Fenerbahçe'nin 8 Temmuz tarihinde yaptığı açıklamada Serdar Aziz'in Jose Mourinho ile görüşerek kamptan ayrıldığı ve oyuncuya transfer görüşmeleri için izin verildiği belirtilmişti.

Buna karşın Serdar Aziz yaz transfer döneminde herhangi bir takımla anlaşamamış ve Fenerbahçe'de kalmıştı.

AYRILIĞA KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

Sabah'ın haberine göre Serdar Aziz, ara transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılacak.

Süper Lig'den bazı takımların kıskacında olan deneyimli stoperin ocak ayında yeni bir maceraya atılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Fenerbahçe, Serdar Aziz'e TFF'ye bildirdiği kadroda yer vermemişti.

"AYRILIK SÜRECİNE GİRMİŞ BULUNMAKTAYIM"

Serdar Aziz ayrılık kararı sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bilindiği üzere, 5 buçuk yıl formasını onurla giydiğim Değerli Kulübüm Fenerbahçe Spor Kulübü ile bugün yapmış olduğumuz son görüşmemizin neticesinde ayrılık sürecine girmiş bulunmaktayım. Bu süreçte göstermiş oldukları anlayış için Saygıdeğer Başkanım sayın Ali Koç. Kıymetli Büyüğüm Sayın Acun Ilıcalı ve Teknik direktörümüz Sayın Jose Mourinho'ya ayrı ayrı teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım" ifadelerini kullanmıştı.