Ömer Faruk Yurtseven'den Fenerbahçe iddialarına cevap!
Bu yaz EuroLeague ekibi Panathinaikos BC'ye imza atan milli pivot Ömer Faruk Yurtseven, Fenerbahçe Beko ile görüştüğüyle ilgili iddialara cevap verdi. Yurtseven, "Fenerbahçe ile konuşmak istedim. Herhangi bir teklif gelmedi. Oradan bir teklif gelmeyince de masada olmadıkları için değerlendirmedim" dedi.
Türk Hava Yolları EuroLeague'de son şampiyon Panathinaikos BC'nin formasını giyen 25 yaşındaki milli pivot Ömer Faruk Yurtseven önemli açıklamalara imza attı.
NBA'DE KALMASI BEKLENİYORDU
Yaz aylarında NBA ekibi Utah Jazz'den ayrıldıktan sonra ligde kalması beklenen Ömer Faruk, sürpriz bir şekilde Avrupa'ya dönerek Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibi ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.
"İLGİ GÖRMEDİM"
S Sport'a konuşan başarılı pivot yaz aylarında Fenerbahçe Beko'dan bir teklif almadığını, "Fenerbahçe ile konuşmak istedim. Herhangi bir teklif gelmedi. Oradan bir teklif gelmeyince de masada olmadıkları için değerlendirmedim" ifadeleri ile açıkladı.
FENERBAHÇE'NİN LİSTESİNDE OLDUĞU İDDİA EDİLİYORDU
Uzun süre pivot arayışında olna Fenerbahçe'nin yaz aylarında daha önce altyapıda da forma giyen Ömer Faruk Yurtseven ile ilgilendiği iddia edilmişti.
EUROLEAGUE'DE İLK MAÇINA ÇIKTI
Panathinaikos forması ile EuroLeague'de ilk maçına ALBA Berlin karşısında çıkan 2.11'lik oyuncu, 14 dakika sahada kalırsan 8 sayı ve 3 ribauntluk bir katkı verdi. Yunan ekibi maçtan 87-77'lik galibiyetle ayrıldı.
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