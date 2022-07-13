Herkes Galatasaray derken... Joao Pedro, Fenerbahçe'ye transfer oluyor
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın, Cagliari'den transfer etmek istediği Joao Pedro için Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı iddia edildi.
Galatasaray'ın transfer için anlaşma sağladığı Joao Pedro transferi, menajerinin istediği komisyondan dolayı çıkmaza girmişti. Pedro için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Cagliari'nin forvet oyuncusu için Torino'dan sonra Fenerbahçe'nin de devreye girdiği belirtildi.
Sky Italia'nın haberine göre, Fenerbahçe, Joao Pedro transferi için Cagliari ile 6.5 milyon Euro ve bonuslar karşılığında anlaşmaya vardı.
Cuma günü, Brezilyalı forvetin menajerinin kontratı detaylarını görüşmek üzere Türkiye'de olması bekleniyor. 30 yaşındaki oyuncunun üç yıllık sözleşme imzalayacağı tahmin ediliyor.
TOPLAM 377 MAÇA ÇIKTI
İtalya Milli Takımı'nda 1 kez forma giyen 30 yaşındaki oyuncu, Atletico-MG, Palermo, Guimares, Penarol, Santos, Estoril Praia, Cagliari gibi takımlarda top koşturdu.
Pedro, kariyeri boyunca toplam 377 maça çıktı. Yıldız isim bu karşılaşmalarda 110 gol atıp, 40 da asist yaptı.
Video Haberler
- Operasyonlarda 367 kilogram uyuşturucu yakalandı
- Şikayet ettikleri ne varsa gerçek oldu!
- Arnavutköy'de oto yıkamacıyı birbirine kattılar
- Çantasının çalındığı anları paylaştı, yardım istedi
- Burdur'da arpa tarlasında yangın
- Sarıyer'de iş yerini saniyeler içinde su bastı
- Ankara'da akıl almaz yolculuk
- Yılanların ilginç dansı kameraya yansıdı
- Elazığ'da dron destekli trafik denetimi
- Giderek yayılıyor: Bu kez de 'katil salyangoz' istilası
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü'den 'iç savaş' uyarısı
- Bilal Erdoğan'ın yeni işi: Porsiyonu 32 lira...
- İş insanı Ünal Pala ve eşinin ölüm nedeni belli oldu
- Özdağ ankete tepki gösterdi, CHP'yi hedef aldı
- AKP'li Yerlikaya, İmamoğlu'nu hedef aldı
- AKP'den geri adım mı geliyor?
- Bülent Arınç'ın yeğeni siyasete girdi
- Marmaris'te araçlarını, fidanların üzerine park ettiler!
- James Webb’den yeni renkli fotoğraflar
- Çiftçiden 'Gidiyoruz' çıkışı