Herkes Galatasaray derken... Joao Pedro, Fenerbahçe'ye transfer oluyor

13 Temmuz 2022 Çarşamba, 13:34

Galatasaray'ın transfer için anlaşma sağladığı Joao Pedro transferi, menajerinin istediği komisyondan dolayı çıkmaza girmişti. Pedro için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Cagliari'nin forvet oyuncusu için Torino'dan sonra Fenerbahçe'nin de devreye girdiği belirtildi.

Sky Italia'nın haberine göre, Fenerbahçe, Joao Pedro transferi için Cagliari ile 6.5 milyon Euro ve bonuslar karşılığında anlaşmaya vardı.

Cuma günü, Brezilyalı forvetin menajerinin kontratı detaylarını görüşmek üzere Türkiye'de olması bekleniyor. 30 yaşındaki oyuncunun üç yıllık sözleşme imzalayacağı tahmin ediliyor.

TOPLAM 377 MAÇA ÇIKTI

İtalya Milli Takımı'nda 1 kez forma giyen 30 yaşındaki oyuncu, Atletico-MG, Palermo, Guimares, Penarol, Santos, Estoril Praia, Cagliari gibi takımlarda top koşturdu.

Pedro, kariyeri boyunca toplam 377 maça çıktı. Yıldız isim bu karşılaşmalarda 110 gol atıp, 40 da asist yaptı.