Hertha Berlin, Hamburg'u eleyerek Bundesliga'da kaldı

Almanya Ligi (Bundesliga) play-out mücadelesi rövanşında Hertha Berlin, Hamburg'u 2-0 mağlup etti. İlk maçı 1-0 kaybeden Hertha Berlin, toplamda 2-1'lik üstünlüğe ulaştı ve ligde kalmayı başardı.

cumhuriyet.com.tr
24 Mayıs 2022 Salı, 09:35
Hertha Berlin, Hamburg'u eleyerek Bundesliga'da kaldı
Abone Ol google-news

Bundesliga play-out mücadelesi rövanşında Hertha Berlin, Bundesliga II ekibi Hamburg'a konuk oldu.

Volksparkstadion'da oynanan maçı Hertha Berlin 2-0 kazandı. İlk maçı 1-0 kaybeden Hertha Berlin, toplamda 2-1'lik üstünlüğe ulaşarak Bundesliga'da kalmayı başardı.

Mücadelede Hertha Berlin'e galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Boyata ve 63. dakikada Plattenhardt kaydetti.

Bu sonuçla 2017-2018 sezonundan bu yana Bundesliga'dan uzak olan Hamburg'un hasreti devam etmiş oldu. Sezonu 16. sırada bitiren ve büyük yatırıma rağmen hayal kırıklığı yaşayan Hertha Berlin Bundesliga'da kalmayı başardı.


Bundesliga hertha berlin hamburg

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler