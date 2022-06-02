Hertha Berlin’in yeni teknik direktörü Sandro Schwarz oldu

02 Haziran 2022 Perşembe, 12:36

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Hertha Berlin’de teknik direktörlük görevine Sandro Schwarz’ın getirildiği duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 43 yaşındaki Schwarz’ın 2024’e kadar sürecek bir sözleşmeye imza attığı belirtildi.

Schwarz’ın resmi tanıtımının 20 Haziran’da gerçekleştirileceği kaydedildi.

Bundesliga’da 2017-2019 yıllarında Mainz 05’i çalıştıran Schwarz, geride kalan 2 sezonda ise Rusya temsilcisi Dinamo Moskova'da görev yaptı.

Geçen sezonu 16. sırada tamamlayan Hertha Berlin, play-out mücadelesinde Almanya İkinci Futbol Ligi’ni 3. sırada bitiren Hamburg'a evinde 1-0 yenilmesine rağmen, deplasmandaki karşılaşmayı 2-0 kazanarak Bundesliga’da kalmayı başarmıştı.