Heung-Min Son'dan flaş Tottenham kararı!

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'ın Güney Koreli yıldızı Heung-Min Son, takımından ayrılma kararı aldığını açıkladı.

Newcastle United'la yapılacak hazırlık maçı öncesi basın toplantısında konuşan Son, bu yaz kulüpten ayrılmaya karar verdiğini söyledi.

'BİRAZ DEĞİŞİKLİĞE İHTİYACIM VAR'

Ayrılma kararının kariyerinde verdiği en zor karar olduğunu belirten Son, "Kendimi zorlayabileceğim yeni bir ortama ihtiyacım var. Biraz değişikliğe ihtiyacım var, 10 yıl uzun bir süre. Kuzey Londra'ya 23 yaşında, çok genç yaşta geldim. Bu kulüpten yetişkin bir adam, çok gururlu bir adam olarak ayrılıyorum" şeklinde konuştu.

Tottenham taraftarının sevgisini her zaman hissettiğini ve onlara teşekkür ettiğini ifade eden Son, "Umarım veda da doğru zamanda olmuştur ve bu kararı vermem için doğru zamandır. Umarım herkes bunu kabul eder ve saygı duyar" dedi.

2015'de Bayer Leverkusen'den İngiliz ekibine katılan 33 yaşındaki futbolcu, Tottenham'la önceki sezon Avrupa Ligi Kupası'nı kaldırdı.