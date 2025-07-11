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Tottenham, Muhammed Kudus'u açıkladı!

Tottenham, Muhammed Kudus'u açıkladı!

11.07.2025 11:08:00
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Cumhuriyet Spor
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Tottenham, Muhammed Kudus'u açıkladı!

Tottenham, West Ham forması giyen Ganalı orta saha oyuncusu Muhammed Kudus'u transfer ettiğini açıkladı.

Frank Thomas önderliğinde yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Tottenham, West Ham'ın Ganalı yıldızını kadrosuna kattı.

Tottenham, West Ham forması giyen Muhammed Kudus'u 63 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiğini duyurdu.

Kuzey Londra ekibi, Muhammed Kudus ile 6 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "O sadece Tottenham'ı istiyordu. Kuzey Londra'ya hoş geldin, Muhammed Kudus" ifadelerine yer verildi.

Geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 35 maça çıkan Kudus, 5 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.

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