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Hong Kong'daki Londra derbisinde gülen taraf Tottenham!

Hong Kong'daki Londra derbisinde gülen taraf Tottenham!

31.07.2025 18:13:00
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Cumhuriyet Spor
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Hong Kong'daki Londra derbisinde gülen taraf Tottenham!

Tottenham, Hong Kong'daki hazırlık maçında karşılaştığı Arsenal'ı 1-0 mağlup etti.

Hazırlık karşılaşmalarında bugün Arsenal ile Tottenham, Hong Kong'da karşı karşıya geldi.

Kai Tak Sports Park'ta oynanan karşılaşma Tottenham'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

45. dakikada Arsenal'de Lewis-Skelly'nin top kaybından sonra topu kontrol eden Pape Matar Sarr, orta sahanın ilerisinden yaptığı harika vuruşla galibiyeti getirdi.

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GYOKERES İLK MAÇINA ÇIKTI

Öte yandan yeni transfer Gyökeres, ikinci yarıda oyuna dahil oldu ve Arsenal formasıyla ilk maçına çıktı.

3 Ağustos'ta Newcastle ve 7 Ağustos'ta Bayern Münih ile hazırlık maçı yapacak olan Tottenham, 13 Ağustos'ta UEFA Süper Kupa finalinde PSG ile karşılaşacak.

Arsenal ise 6 Ağustos'taki Villarreal provasının ardından 9 Ağustos'ta Emirates Kupası finalinde Athletic Bilbao ile kozlarını paylaşacak.

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