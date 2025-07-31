Hong Kong'daki Londra derbisinde gülen taraf Tottenham!

Hazırlık karşılaşmalarında bugün Arsenal ile Tottenham, Hong Kong'da karşı karşıya geldi.

Kai Tak Sports Park'ta oynanan karşılaşma Tottenham'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

45. dakikada Arsenal'de Lewis-Skelly'nin top kaybından sonra topu kontrol eden Pape Matar Sarr, orta sahanın ilerisinden yaptığı harika vuruşla galibiyeti getirdi.

GYOKERES İLK MAÇINA ÇIKTI

Öte yandan yeni transfer Gyökeres, ikinci yarıda oyuna dahil oldu ve Arsenal formasıyla ilk maçına çıktı.

3 Ağustos'ta Newcastle ve 7 Ağustos'ta Bayern Münih ile hazırlık maçı yapacak olan Tottenham, 13 Ağustos'ta UEFA Süper Kupa finalinde PSG ile karşılaşacak.

Arsenal ise 6 Ağustos'taki Villarreal provasının ardından 9 Ağustos'ta Emirates Kupası finalinde Athletic Bilbao ile kozlarını paylaşacak.