Heung-min Son'dan Filistinli futbolculara övgü!
Tottenham'ın dünyaca ünlü Güney Koreli futbolcusu Heung-min Son, ülkesinin milli takımının Filistin ile oynadığı maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Güney Kore Milli Takımı Kaptanı Heung-min Son, Filistin ile 1-1 berabere kaldıkları 2026 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri maçında gösterdikleri mücadeleden dolayı Filistinli futbolculara övgüde bulundu.
'FİLİSTİN TAKIMINI ALKIŞLAMAK İSTİYORUM'
Ürdün'ün başkenti Amman ile aynı adı taşıyan statta oynanan Asya Elemeleri 3. Tur B Grubu 6. hafta karşılaşmasının ardından açıklamada bulunan Son, "Maç kolay değildi. Filistin takımını alkışlamak istiyorum. Zor durumlarda bile bu kadar sıkı çalışmalarından ders çıkarmamız gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Filistin Milli Takımı, İsrail'in sivilleri hedef alan saldırıları nedeniyle karşılaşmalarını tarafsız sahada oynuyor. B Grubu'nda Güney Kore maçına Ürdün'de çıkan Filistin Milli Takımı, ev sahibi olarak ayrıca Ürdün mücadelesini Malezya'da, Kuveyt karşılaşmasını ise Katar'da oynamıştı.
Güney Kore'nin 14 puanla zirvede bulunduğu grupta 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan Filistin, 3 puanla son sırada yer alıyor.
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