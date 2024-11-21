Tolunay Kafkas'tan Arda Turan ve Galatasaray iddiası!
Tolunay Kafkas, Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan ve Galatasaray hakkında açıklamalarda bulundu.
Son olarak Fatih Karagümrük'te görev yapan teknik direktör Tolunay Kafkas, Türk futbolundaki genç teknik direktörlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Kafkas, Galatasaray'ı önümüzdeki yıllarda çalıştırmasını beklediği ismi de söyledi.
Sabah Gazetesi'ne röportaj veren Tolunay Kafkas, "Son dönemde genç teknik adamlar görevde. Hangilerini beğeniyorsunuz?" sorusunu şu sözlerle yanıtladı:
"Antrenörün de oyuncunun da genci, yaşlısı olmaz. İyisi olur, kötüsü olur. Aklı çalışanı olur, aklı çalışmayanı olur. Çok emek vermiş hocalar var, onları bir kenara bırakıp da sadece genç alalım diye de bir moda olmaz. Bir hocayı değerlendirebilmek için doğru argümanlara sahip olmak gerek. Bizdeki en büyük sıkıntılardan biri yöneticilerin, hocaları değerlendirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmamaları. Eyüpspor'un ortaya koyduğu performansa bakınca Arda Turan başarılı. İlhan Palut (Rize) aynı şekilde iyi işler yapıyor. Uzun maratonun sonunda Arda, sanki gelecekte Galatasaray'ın hocası olacak gibi görünüyor."
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