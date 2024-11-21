Victor Osimhen'den Galatasaray sözleri: 'Bunu beklemiyordum'

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, sarı-kırmızılı takım hakkında açıklamalarda bulundu.

Victor Osimhen'den Galatasaray sözleri: 'Bunu beklemiyordum'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.11.2024 - 14:31

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldız golcüsü Victor Osimhen, ülkesinden OgaNlaMedia'ya kısa bir demeç verdi.

Galatasaray'da karşılaştığı sevgiyi anlatan Osimhen, "Açıkçası geldiğimde bunu beklemiyordum. Ama İstanbul'a geldiğimde havaalanında bu kadar çok insanı görmek muhteşemdi. Galatasaray'ın ne kadar büyük bir kulüp ve aile olduklarını gösteriyor" dedi.

Osimhen, "Sahaya çıktığımda adımı bağırarak tezahürat yapıyorlar. 50 bin kişinin adınızı haykırması benim için büyük bir ayrıcalık" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

9 MAÇTA 12 GOLE ETKİ ETTİ

Napoli'den Galatasaray'a 1 sezonluğuna kiralık olarak transfer olan Victor Osimhen, sarı kırmızılı formayla çıktığı 9 maçta 8 gol atıp 4 asist yaptı. 


Etiketler: #galatasaray #victor osimhen #Nijerya

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