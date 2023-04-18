Hidayet Türkoğlu yönetimi sessiz: Türkiye Basketbol Federasyonu ne iş yapar?

Yayınlanma: 18.04.2023 - 09:42

Güncelleme: 18.04.2023 - 09:48

Türk basketbolunda işler son zamanda düzgün ilerlemiyor. Milli takım düzeyinde başarıdan uzak bir görüntü çizilirken Hidayet Türkoğlu başkanlığındaki Türkiye Basketbol Federasyonu, sorunlar karşısında sessiz bir görüntü çiziyor. Tecrübeli başantrenör Erman Kunter, Türk basketbolundaki son durumu Cumhuriyet'e değerlendirdi.

Hidayet Türkoğlu

Erman Kunter'in değerlendirmesi şu şekilde:

"Basketbolda alarm zilleri çalıyor. Günün popüler deyimiyle hızla voleybola alan kaybediyor. Bölgesel ligler (EBBL) 81 ilimizin 23 tanesine sıkıştırıldı ve 33 takıma indi. Federasyonun kaynak aktarımı durmuş. 2-3 ay süren, en fazla 15-20 maçlık bir sezon oynanıyor! Bu nasıl bir tabana yayılma oluyor acaba? Yeni sponsorlar başta voleybol olmak üzere başka sporlara yöneliyorlar. Var olan sponsorlardan gelen kaynaklar ise federasyon giderlerinden geriye bir şey kalırsa, elit liglere aktarılıyor. Kısacası tavana yayılma (!) diye bir sistem bulunmuş. Şapka çıkartılacak bir başarıyla ulaşılan Fenerbahçe’nin kadınlar Euroleague şampiyonluğunda ne kadar büyük bir katkılarının olduğunu yakında söylerlerse hiç şaşırmam. Federasyonda kaç kişi çalışır, ne iş yapar belli değil. Bırakın basketbolu geliştirmeyi gittikçe köstek olmaya başladılar. Verdikleri cezaların çoğu tahkimden dönüyor. “Yıktığımız salonu bir yapalım basketbol nasıl patlayacak görün bakalım” dediklerini duyar gibiyim. Hoş eski salonu da onlar yapmıştı ama neyse...

BASKI KURMAK YÖNETİCİLİK Mİ?

Basketbolun durumu böyle, ya futbol? Kimsenin kimseye güveni kalmamış. Bir sürü ventrolog, ucu açık açıklamalar. Genelde bildiğim kadarıyla (!) bir sonraki maça takımı antrenör hazırlar. Bizde yöneticiler bu işe soyunmuş (!) durumdalar. Altyapıyı oluşturup, rakibin ve hakemlerin üzerine baskı kurmayı yöneticilik sanıyorlar. Ülkemize gelen yabancı teknik adamların da dengesini bozuyoruz. Fenerbahçe Futbol Takımı’nın antrenörü, maç sonu açıklamalarında oyuncularının protesto edilmesini anlayamadığını söylerken ne kadar haklıysa “Başkan beni getirdi o giderse ben de giderim” derken o ölçüde yanlış. Böyle bir düşüncesi varsa bile bunu sezon sonuna bırakması gerekirdi. Sen Fenerbahçe gibi bir dünya markasına geldin, bunu çabuk unuttun. Dediğim gibi en “zen” (sakin ve ölçülü) antrenörün bile kontrolü kaybetmesi 6 ay sürüyor."