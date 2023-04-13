Eski Fenerbahçeli basketbolcu Birsel Vardarlı Demirmen kimdir? Birsel Vardarlı Demirmen hangi takımlarda oynadı?
Eski Fenerbahçeli basketbolcu Birsel Vardarlı Demirmen, Aziz Yıldırım hakkında yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Peki, Eski Fenerbahçeli basketbolcu Birsel Vardarlı Demirmen kimdir? Birsel Vardarlı Demirmen hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe ve A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın eski sporcularından Birsel Vardarlı Demirmen, dönemin başkanı Aziz Yıldırım'la ilgili "Başkan olarak kaybetmeye tahammülü olmayan birisi. Hep kazanmak için kulübe elinden geleni yaptı şimdiye kadar. Çok fazla ilgi gösterirdi kadın basketbol şubesine" ifadelerini kullandı. Birsel Vardarlı Demirmen'in yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...
BİRSEL VARDARLI DEMİRMEN KİMDİR?
Birsel Vardarlı Demirmen, 12 Temmuz 1984'te İzmir'de doğdu.
13 sezon boyunca formasını giydiği Fenerbahçe'de 675 maça çıkıp, 22 kupa kazanfı. Emekliliğini açıkladıktan sonra 7 numaralı forması Fenerbahçe tarafından emekli edildi.
Oyun kurucu pozisyonunda oynayan Birsel Vardarlı, 820 asist ile EuroLeague tarihinin en çok asist yapan oyuncularından bir tanesidir.
Birsel Vardarlı, toplamda 243 maça çıktığı Türkiye A millî basketbol takımı formasıyla 2011 Avrupa Şampiyonası'nda gümüş, 2013 Avrupa Şampiyonası'nda ise bronz madalya kazandı.
İlk kez 2005 Akdeniz Oyunları turnuvasında Türkiye kadın millî basketbol takımında yer aldı ve bu turnuvada takımıyla şampiyonluk yaşayıp altın madalya aldı. Millî takımıyla Eurobasket 2011'de gümüş 2013'te ise bronz madalya kazanma başarısı gösterdi. Ayrıca millî takımla Dünya dördüncülüğü ve Olimpiyat beşinciliği de bulunmaktadır.
KARİYERİ
Profesyonel kariyeri
2000-2006 Migrosspor
2006-2019 Fenerbahçe
ÖZEL YAŞAMI
Birsel Vardarlı Demirmen, 2014'te Emre Demirmen'le evlendi.
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