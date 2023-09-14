Hidayet Türkoğlu'nun eski takım arkadaşı Brandon Hunter hayatını kaybetti

Yayınlanma: 14.09.2023 - 12:04

Güncelleme: 14.09.2023 - 12:08

ABD'li eski basketbolcu Brandon Hunter'ın yaşamını yitirdiği açıklandı.

Orlando Magic'ten yapılan açıklamaya göre; 42 yaşındaki eski NBA oyuncusu Brandon Hunter, salı günü hayatını kaybetti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Eski takım arkadaşımız Brandon Hunter'ın ölümünü büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Tüm Hunter ailesine en derin başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

ABD'li basketbolcu Hunter'ın ölüm nedeni henüz bilinmiyor.

Kayınvalidesi Carolyn Cliett'e göre Hunter, Orlando'daki bir stüdyoda sıcak yoga seansı sırasında yere yığıldı.

Cliett, "Düzenli olarak yaptığı sıcak yoga sırasında yere yığıldı. Bildiğimiz kadarıyla sağlığı iyi durumdaydı. Şok olduk" ifadelerini kullandı.

HİDAYET TÜRKOĞLU İLE TAKIM ARKADAŞIYDI

Hunter 2003 NBA Draftı'nın ikinci turunda Boston Celtics tarafından seçilmişti. 36 maçta 3.5 sayı ve 3.3 ribaund ortalamaları tutturan Hunter ertesi yaz genişleme draftında Charlotte Bobcats takımına geçmişti. Daha sonra ise Orlando Magic'e takas edilmişti.

Hidayet Türkoğlu

Hunter, Orlando'da Hidayet Türkoğlu ile beraber forma giydiği 2004-05 sezonunda, 31 maçta 3.1 sayı ve 2.2 ribaund ortalamaları yakalamıştı.

Hunter daha sonra yaklaşık on yıl boyunca Yunanistan, İtalya, Fransa ve daha birçok ülkede uluslararası alanda oynadı. En son 2013 yılında Orléans Loiret Basket ile Fransa'nın en üst liginde oynadı ve daha sonra bir spor menajerliği şirketi kurdu.