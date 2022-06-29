Hikmet Karaman'a 'beyinsiz' diyerek hakaret eden sanığa 2 yıl hapis istemi

29 Haziran 2022 Çarşamba, 16:51

Olay, geçen yıl 19 Ağustos'ta Kayseri'de meydana geldi. İddiaya göre, eski Kayserispor teknik direktörü Hikmet Karaman, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. A. D. isimli bir kişi ise söz konusu paylaşımın altına, 'Bunun gibi beyinsiz hocalardan artık kurtulmak gerekiyor Türkiye'de' şeklinde yorum yaptı.

Şikayet üzerine şüpheli A. D., hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma yürütülerek iddianame düzenlendi. İddianamede kapsamında, 'sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi hakimi Birol Küçük tarafından kabul edilen iddianamede ifadesine de yer verilen A. D., "Bir futbolsever olarak, yorumumun tek nedeni, futbolumuzun düşmüş olduğu duruma vurgu yapmaktı. Ancak, 'beyinsiz' kelimesini gözden kaçırmışım. Kastım, Hikmet Karaman'ı eleştirmekti. Bu yüzden üzgün ve pişmanım. Kendisiyle bir alıp veremediğim yok" dedi.

Sanık A. D., önümüzdeki günlerde ilk kez hakim karşısına çıkacak.