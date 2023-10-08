Hırvat futbolcu, Türkiye maçı öncesi milli takımı bıraktı
Hırvatistan Milli Futbol Takımı oyuncularından 30 yaşındaki Marko Livaja, milli formaya veda ettiğini açıkladı.
Hırvatistan Milli Futbol Takımı oyuncularından 30 yaşındaki Marko Livaja, milli formaya veda ettiğini açıkladı.
Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Livaja, "Uzun süre düşündükten sonra milli takımdan ayrılamaya karar verdim. Bu kararımı ilk olarak Hırvatistan Futbol Federasyonuna bildirdim. Bu zamana kadarki takım başarıları ve çalışmaları için minnettarım" ifadelerini kullandı.
KADRODA YER ALIYORDU
Hajduk Split'te forma giyen Livaja, teknik direktör Zlatko Dalic'in UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda Türkiye ve Galler ile oynayacakları karşılaşmanın aday kadrosunda da yer alıyordu.
Hırvatistan adına 30 karşılaşmada forma giyen Livaja, 4 gol atmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kongrede gerilim yükseliyor: 'O kelleyi vermeyiz!'
- İmam Konakcı hakkında yeni gelişme!
- Akaryakıtta peş peşe indirimler: İşte güncel fiyatlar
- Esirlerin tutulduğu Gazze'ye hava operasyonu!
- Erdoğan'a liderlerden 'tebrik' telefonu
- Filenin Efeleri galibiyetle veda etti!
- 'Evet laikliği değiştirmek istiyoruz!'
- Üniversite öğrencisine metrobüste taciz
- Aşırı dinci bakandan esirlerle ilgili skandal sözler
- Yıldırım dışarıda 'oğullar' listede!