Hırvatistan - Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Hırvatistan, EURO 2024 B Grubu ikinci maçında Arnavutluk ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.06.2024 - 13:41
Hırvatistan - Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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EURO 2024 heyecanı sürüyor. 

Zlatko Dalic yönetimindeki Hırvatistan, B Grubu'ndaki ikinci maçında Slyvinho'nun ekibi Arnavutluk ile karşı karşıya gelecek.

HIRVATİSTAN - ARNAVUTLUK MAÇI SAAT KAÇTA?

Volksparkstadion'da oynanacak mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.

HIRVATİSTAN - ARNAVUTLUK MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem François Letexier'ın yöneteceği karşılaşma TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.


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